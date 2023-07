Motorcrosser Herlings bevestigt rentree in Grand Prix van Finland

Motorcrosser Jeffrey Herlings maakt dit weekeinde bij de Grand Prix van Finland zijn rentree in de MXGP. De Brabander is voldoende hersteld van de gebroken nekwervel die hij in juni opliep in Duitsland, meldt zijn team KTM.

Herlings miste sindsdien vier grands prix en is in de stand van het wereldkampioenschap gezakt naar de zevende plaats. Hij liet eerder al weten dat hij de wereldtitel uit zijn hoofd heeft gezet.

De vijfvoudig wereldkampioen (twee keer in de MXGP en drie keer in de MX2) was bezig aan een sterk seizoen tot aan zijn crash in Duitsland. Hij is dit jaar recordhouder geworden van het aantal gewonnen grands prix (103).

“Toen ik eenmaal wist dat het probleem met mijn nek en rug tijd nodig zou hebben en ik geen wedstrijden zou rijden, was mijn enige focus om 100 procent te genezen voordat ik weer in de buurt van de motor zou komen”, zegt Herlings. “Ik ken de fysieke en mentale gevolgen van dit soort tegenslagen, dus was ik vastbesloten om het advies van de dokter op te volgen. Ik ben nog steeds in goede vorm, dus ik hoop dat het niet te lang duurt om weer vooraan mee te doen.”