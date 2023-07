Verstappen: zicht in Formule 1-auto bij regen steeds slechter

Het zicht van de Formule 1-coureurs in de regen is de afgelopen jaren steeds slechter geworden. Dat zei Max Verstappen in aanloop naar de Grote Prijs van België, waar menigeen donderdag stilstond bij het noodlottige ongeval van de Nederlander Dilano van ’t Hoff begin juli tijdens een regenrace op het circuit van Spa-Francorchamps.

“Het zicht is al heel lang slecht in de regen en daar kunnen we weinig aan doen. We rijden op grotere banden en die verplaatsen nog meer water. Door de grote vorm van de auto’s is er ook meer regenspray”, aldus de tweevoudig wereldkampioen tegen de verzamelde media. “We moeten dat accepteren of anders helemaal niet meer racen in de regen. Maar ik vertrouw erop dat de raceleiding de situatie goed beoordeelt en weet wanneer het veilig genoeg is om te racen.”

Ook dit weekeinde wordt er weer veel regen verwacht in de Ardennen en al eerder was er veel discussie over het gevaarlijke snelle gedeelte van het circuit van Spa na de beroemde bocht Eau Rouge. Er is geopperd om die bocht veiliger te maken. Verstappen gelooft niet dat het circuit van Spa minder veilig is dan andere racebanen. “Op elke baan kunnen ongelukken gebeuren, zeker als het regent. Helaas. Eau Rouge is natuurlijk best een gevaarlijke bocht, maar er zijn ook gevaarlijke bochten op andere circuits en in natte omstandigheden zijn de risico’s groter.”

Spa-Francorchamps is en blijft het favoriete circuit van de Nederlandse coureur van Red Bull. Hij won vorig jaar op heroïsche wijze. Verstappen startte als veertiende, maar na twaalf van de 44 ronden lag hij al aan de leiding en reed de concurrentie op grote afstand. Twee jaar geleden kreeg hij de zege in België cadeau, toen de wedstrijdleiding vanwege de zware regenval besloot de race na een paar rondjes achter de safetycar te staken.

Dit seizoen is de Nederlander onnavolgbaar. Hij boekte afgelopen weekeinde in Hongarije zijn negende zege van het seizoen en zijn zevende op rij. “Volgens mij zijn wij zowel op een droge als natte baan snel. Het wordt waarschijnlijk een aardig nat weekend, maar ik kijk ernaar uit. Het is een fantastisch circuit en het zou geweldig zijn om hier weer te winnen”, aldus Verstappen.