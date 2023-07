Vollering krijgt in Tour tijdstraf na stayeren achter ploegauto

Wielrenster Demi Vollering heeft in de vijfde etappe van de Tour de France Femmes een tijdstraf van 20 seconden gekregen wegens stayeren achter de ploegauto. De kopvrouw van SD Worx is daardoor van de tweede naar de zevende plek gezakt in het algemeen klassement. Ze staat op 1.03 van ploeggenote Lotte Kopecky uit België en heeft een achterstand van 12 seconden op concurrente Annemiek van Vleuten die vijfde staat.

Vollering kreeg tijdens de etappe een lekke band en moest in haar eentje terugkeren naar de groep met favorieten. Ze reed een deel achter de ploegleiderswagen van SD Worx, ook toen ze de andere volgwagens al had bijgehaald. Op beelden is te zien dat de wedstrijdjury de ploegleider vermanend toesprak.

Vollering zag ploeggenote Marlen Reusser in de slotkilometer wegrijden in de achtervolgende groep samen met de Duitse Liane Lippert. Het tweetal kon koploopster Ricarda Bauernfeind niet meer bijhalen. “Het was een hele zware wedstrijd”, zei Vollering bij de NOS toen ze nog niet wist van haar tijdstraf. “We wilden niet achter alles aanspringen. Marlen ging tempo rijden en kreeg een gat met Liane. Dat was ook prima voor ons. We hadden gehoopt dat we Lotte naar de etappezege konden brengen, maar dat lukte niet.”