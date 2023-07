Wielrenster Wiebes met maagproblemen uit Tour de France Femmes

Wielrenster Lorena Wiebes gaat donderdag niet meer van start voor de vijfde etappe van Tour de France Femmes. De Europees kampioene van SD Worx heeft last van maagproblemen. “Natuurlijk is dit een sportieve aderlating voor Team SD Worx, want er waren nog sprintkansen. Maar gezondheid gaat altijd voor”, zegt ploegleider Danny Stam.

Wiebes won de derde etappe van de Tour voor vrouwen. In de editie van vorig jaar schreef ze de openingsrit en de vijfde etappe op haar naam. De vijfde etappe leidt de renners van Onet-le-Ch√Ęteau naar Albi. Het parcours leent zich voor een massasprint.

Volgens Stam kampte Wiebes de hele week al met maagproblemen. “Maar na haar etappezege dacht ze dat ze er mee klaar was”, zei hij. “Maar woensdag kon ze tijdens de rit ook slecht haar voedsel binnenhouden. Ook met het oog op de WK heeft het weinig zin om zo door te gaan. De andere ploegen zullen wel blij zijn dat ze er vandaag niet meer bij is. Maar wij gaan nu voor Lotte Kopecky sprinten als het zo ver komt.”