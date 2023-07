Zwemmer Kamminga realistisch na missen finale 200 meter school

Arno Kamminga baalde een paar minuten toen hij na het missen van de finale op de 200 meter schoolslag uit het water in de Marine Messe in Fukuoka stapte. Maar daarna was de 27-jarige Katwijker vooral realistisch. Na zijn zilveren succes bij dit WK op de 100 meter schoolslag voorspelde hij al dat de dubbele afstand voor hem waarschijnlijk nog te vroeg zou komen.

“Ik ga er altijd voor, maar voor de 200 meter moet je echt heel hard trainen”, zei Kamminga na de twaalfde tijd (2.10,47) in de halve finales. “Om bij de beste van de wereld te komen met vijf maanden trainen is eigenlijk een mission impossible. Ik heb alles gegeven. Ik zit ver boven mijn tijd en kunnen, maar dit zorgt wel dat het vuurtje brandt voor volgend jaar”, zei Kamminga na zijn race. Op de Spelen in 2021 van Tokio pakte Kamminga zilver op de 200 meter schoolslag, maar door zijn verplichte pauze na een zwaar jaar heeft hij nog te weinig arbeid kunnen verrichten. “Maar ik kan vanaf nu twaalf maanden vooruit werken richting Parijs en dan wordt het heel leuk.”

Zijn coach Mark Faber is er ook van overtuigd dat Kamminga zich over een jaar op de langste afstand ook weer met de besten kan meten. Na dit WK gaat Kamminga op vakantie en meldt zich op 21 augustus weer bij zijn trainer in Amsterdam. “Ik ga hem dan vakkundig slopen en weer opbouwen. Dan moet het zeker goed komen.”

In tegenstelling tot Kamminga haalden Casper Corbeau en Tes Schouten wel de finale van de 200 meter schoolslag. Corbeau ging als vijfde door in een persoonlijk record van 2.08,49 en voldeed met zijn tijd aan de olympische limiet. Faber, bij wie de 22-jarige Corbeau na de WK gaat trainen, was onder de indruk van zijn optreden. “Er zitten nog wel een paar kanonnen in, maar hij heeft zeker een kans in de finale.”

Schouten evenaarde met 2.21,71 het Nederlands record dat al sinds juni op haar naam stond. Dit was goed voor de tweede tijd in de halve finales. Ze zwemt vrijdag voor het eerst een individuele finale bij de WK langebaan. Dat was een opsteker voor haar na haar teleurstellende optreden op de 100 meter schoolslag, waarop ze de eindstrijd miste. Ze wilde zichzelf echter geen druk opleggen. “Die finale halen was het doel. Ik zie het morgen wel.” Faber had veel lof voor haar.

Marrit Leenstra maakte indruk in de halve finales van de 100 meter vrij. Met 52,82, haar beste tijd ooit, plaatste de regerend Europees kampioene zich als snelste. “Ik lig er mooi bij. Ik ga proberen mee te doen.”