Corbeau vijfde in WK-finale 200 meter school, wereldrecord Qin

Zwemmer Caspar Corbeau heeft bij de wereldtitelstrijd in het Japanse Fukuoka de vijfde plaats behaald in de finale op de 200 meter schoolslag. Hij liet in de finale een tijd van 2.08,42 noteren: een persoonlijk record.

Het goud ging naar de Chinees Haiyang Qin, die met een tijd van 2.05,48 tevens het wereldrecord op de 200 meter school aanscherpte. De Australische Zac Stubblety-Cook (2.06,40) greep het zilver. De Amerikaan Matt Fallon pakte in 2.07,74 het brons.

De 22-jarige Corbeau zwom in de halve eindstrijd met 2.08,49 ook al een persoonlijk record. Vorig jaar bij de WK in Boedapest eindigde hij als zevende in de finale.

Arno Kamminga, winnaar van het zilver op de 100 meter schoolslag, haalde de finale op de 200 meter schoolslag niet.