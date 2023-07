Klaver verrassend als snelste naar finale 100 meter NK atletiek

Atlete Lieke Klaver heeft zich bij de NK atletiek in Breda verrassend als snelste geplaatst voor de finale van de 100 meter, een afstand die ze zelden loopt. Ze noteerde in de halve finales een persoonlijk record van 11,33 seconden. Tasa Jiya, een specialiste op de sprint, klokte 11,34 en kersvers Europees kampioene onder 23 N’ketia Seedo zette 11,44 neer. De finale is vrijdagavond rond 21.00 uur.

Klavers beste afstand is de 400 meter. De Enkhuizense doorbrak de magische barrière van 50 seconden met een tijd van 49,81 eerder deze maand bij de Diamond League in Chorzow. Daarmee staat ze derde op de Europese ranglijst van dit jaar. Ze won zilver op de 400 meter bij de EK indoor dit voorjaar.

Taymir Burnet was de snelste in de halve finales van de mannen in 10,32. Hij was 0,01 seconde rapper dan Raphael Bouju (10,33), onlangs winnaar van het zilver op zowel de 100 als 200 meter bij de EK onder 23. Bouju is titelverdediger in Breda.