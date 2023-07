Oranje traint door ziekte niet compleet in basiskamp

De voetbalsters van Oranje trainen op de dag na de wedstrijd tegen de Verenigde Staten (1-1) zonder Victoria Pelova en Stefanie van der Gragt in het basiskamp Tauranga. Een KNVB-woordvoerster zegt dat beide speelsters donderdag ziek zijn geworden. Met de blessure die Van der Gragt in de eerste helft van de wedstrijd opliep, heeft dit niets te maken.

De rest van de speelsters trainde onder toeziend oog van KNVB-directeur Nigel de Jong in basiskamp Tauranga, waar het team op de avond na de wedstrijd in hoofdstad Wellington al arriveerde. Ook Lineth Beerensteyn liep, weliswaar met een aangepast programma, op het veld.

Een groot deel van de speelsters die tegen de VS in de basisopstelling stonden, deed vrijdag een looptraining terwijl de wissels andere oefeningen deden. Zaterdag krijgen de speelsters vrij. Maandag vliegen zij naar Dunedin, waar de laatste wedstrijd in de groepsfase dinsdag op het programma staat.

Van der Gragt heeft volgens een KNVB-woordvoerster “lichte klachten” na het duel met de VS. Zij ging in de rust terug naar het hotel. Om privacyredenen kon de woordvoerster niet zeggen wat er met haar aan de hand was.