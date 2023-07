Start kwalificatie GP België in Formule 1 even uitgesteld

De kwalificatie van de Grote Prijs van België op het circuit van Spa-Francorchamps is vrijdag zo’n 10 minuten later begonnen dan gepland. Dit was vanwege de regen. Inmiddels is het weer al dan niet tijdelijk opgeklaard en ging George Russell (Mercedes) als eerste de baan op.

Vrijdagochtend was de vrije training al grotendeels verregend. Max Verstappen zette vanwege de omstandigheden niet eens een tijd neer.

De kwalificatie is al op vrijdag, omdat de zaterdag in het teken van de sprintrace staat.

Verstappen moet zondag tijdens de Grote Prijs van België in de achtervolging, zelfs als hij de snelste tijd neerzet in de kwalificatie. De regerend wereldkampioen heeft een gridstraf van vijf plaatsen gekregen omdat hij voor de vijfde keer de versnellingsbak van zijn auto moest vervangen.