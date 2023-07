Steenbergen en Schouten zorgen voor bronzen zwemsucces bij WK

Met twee bronzen medailles zorgden Marrit Steenbergen en Tes Schouten voor het eerst sinds lange tijd weer voor Nederlands succes op een mondiaal toernooi op de langebaan. De twee zwemsters maakten na eerdere mislukte pogingen de verwachtingen in de finale van respectievelijk de 100 meter vrij (52,71) en de 200 meter schoolslag (2.21,63) waar.

Steenbergen stond met kippenvel op het podium in de Marine Messe in Fukuoka toen ze onder toeziend oog van haar ouders haar bronzen plak kreeg omgehangen door Ranomi Kromowidjojo. De drievoudig olympisch kampioene was de laatste Nederlandse die in 2013 een medaille op het koningsnummer haalde. Met het afscheid van Kromowidjojo en Femke Heemskerk leek er een gat op de 100 meter vrij te vallen. Maar Steenbergen liet vrijdag zien dat ze op deze afstand veel in haar mars heeft.

Eerder dit toernooi ging ze op de 200 meter wissel ten onder aan de verwachtingen. Ze had in de halve finales de derde tijd neergezet, maar eindigde in de finale teleurstellend als zevende. Op de 100 meter vrij realiseerde ze in de halve eindstrijd de snelste tijd. Ook dat bracht druk met zich mee, maar dit keer liet ze zich er niet door van de wijs brengen. “Het was superclose allemaal. Maar ik ging er hier in om te genieten en wilde kijken wat ik eruit kon halen. Dat ik dan nu met brons naar huis ga, is echt bizar”, zei de 23-jarige Friezin.

Vorig jaar won Steenbergen zeven medailles op de Europese kampioenschappen in Rome, waaronder ook goud op de 100 meter vrij. Dat voelde toen voor het multitalent in het zwembad wel als een doorbraak, maar haar succes in Japan tussen de internationale top gaf haar pas echt het gevoel dat ze meetelt. “Ik hoor er nu blijkbaar bij”, bleef ze nog wel bescheiden. “Maar dit is supervet.”

Ook Schouten genoot enorm na haar derde plaats op de 200 meter schoolslag. “Ik ben echt zo blij”, straalde de 22-jarige inwoonster van Bodegraven. Ze maakte dit seizoen indruk met een reeks Nederlandse records, maar haalde eerder dit WK de finale van de 100 meter schoolslag niet. Dat zorgde voor een behoorlijke teleurstelling. Op de dubbele afstand kon ze het tot haar grote opluchting wel waarmaken. “Ik had voor de 200 meter zo’n goed gevoel. Het is echt fijn dat dit gevoel klopt met het resultaat. Dit geeft echt vertrouwen. Het is ook heerlijk dat ik straks met een goed gevoel het olympische seizoen in kan. Als je hier dan weer niets wint, voelt dat toch anders.”

Haar coach Mark Faber was vol lof over Schouten. Hij vond dat ze een volwassen race had laten zien. “Echt magistraal. In de finale ook nog een keer een Nederlands record zwemmen. Dat doet ze hartstikke goed.” Patrick Pearson, de trainer van Steenbergen, was ook onder de indruk van zijn pupil. “Ze heeft nu het beste bewaard voor de finale. Ik ben heel trots op het resultaat”.