Technisch directeur Havenga looft bondscoach waterpolosters

Technisch directeur Arno Havenga van de Nederlandse zwembond werkte jaren als bondscoach samen met Evangelos Doudesis. Hij zag in Fukuoka hoe zijn voormalige assistent de Nederlandse waterpolosters naar de wereldtitel leidde

“Hij ademt waterpolo. Hij leeft ervoor en neemt het mee naar bed. Hij heeft tactisch en technisch heel veel in de ploeg gebracht. Het is mooi wat hij hier heeft gedaan”, zei Havenga, die in september 2021 plaatsmaakte voor de Griekse trainer. “Het is een fantastisch resultaat na 32 jaar. Het is een heel solide team.”

Havenga hoopt op een positief effect en meer aandacht voor het waterpolo. “Het biedt ook heel veel perspectief voor volgend jaar bij de Olympische Spelen. De kwalificatie is binnen, dus dat is al heel mooi. Als we dit niveau kunnen handhaven, kunnen we op de Spelen iets soortgelijks doen. Dat inspireert nog meer dan dit.”