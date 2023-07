Tennisser Ruud onderuit in kwartfinales Hamburg

Tennisser Casper Ruud is in de kwartfinales van het toernooi van Hamburg uitgeschakeld. De als eerste geplaatste Noor ging in twee sets onderuit tegen de Fransman Arthur Fils: 6-0 6-4.

De 24-jarige Ruud is de nummer 4 van de wereldranglijst. De vijf jaar jongere Fransman staat op de 71e plaats. Fils won zeven games op rij en pakte de eerste set. Pas bij 1-0 in de tweede set kwam Ruud op het scorebord. Het ging daarna lang gelijk op, maar bij 5-4 voor Fils, kreeg de Fransman drie breakpoints. Hij benutte meteen de eerste.

Fils neemt het in de halve finale in Hamburg op tegen de als vierde geplaatste Duitser Alexander Zverev. De andere halve finale gaat tussen de Serviër Laslo Djere en Zhizhen Zhang uit China.