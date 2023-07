Verstappen zet geen tijd neer in verregende training in België

Max Verstappen heeft zijn kaarten op zak gehouden tijdens de eerste vrije training voor de Grote Prijs van België. De leider van het klassement voor de wereldtitel zette geen tijd neer in de stromende regen op het circuit van Spa-Francorchamps. De Spaanse coureur Carlos Sainz reed in zijn Ferrari de snelste ronde.

Verstappen komt later op vrijdag nog in actie in de kwalificatie voor de Grote Prijs van België. Hij moet zondag sowieso in de achtervolging. De regerend wereldkampioen heeft een gridstraf van vijf plaatsen gekregen omdat hij voor de vijfde keer de versnellingsbak van zijn RB19 moest vervangen.

De straf geldt alleen voor de Grote Prijs van België en niet voor de sprintrace die zaterdag op het programma staat. Vanwege die sprintrace wordt de kwalificatie al op vrijdag afgewerkt. Als de Limburger daar de snelste tijd rijdt tijdens de kwalificatie, dan begint hij zondag vanaf de zesde positie aan de race op het circuit van Spa-Francorchamps.

Spa-Francorchamps is en blijft het favoriete circuit van de Nederlandse coureur van Red Bull. Hij won vorig jaar op heroïsche wijze. Verstappen startte als veertiende, maar na twaalf van de 44 ronden lag hij al aan de leiding en reed hij de concurrentie op grote afstand. Twee jaar geleden kreeg hij de zege in België cadeau, toen de wedstrijdleiding vanwege de zware regenval besloot de race na een paar rondjes achter de safetycar te staken.

Verstappen heeft de laatste zeven races in de Formule 1 gewonnen. Hij gaat ruim aan kop in het klassement voor de wereldtitel.