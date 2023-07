Waterpolobondscoach Doudesis na WK-goud: ‘it’s coming home’

Waterpolobondscoach Evangelos Doudesis is trots dat de Nederlandse waterpolosters erin geslaagd zijn de wereldtitel te veroveren. In de finale versloeg de ploeg van Doudesis Europees kampioen Spanje na strafworpen. In het Japanse Fukuoka veroverde Nederland zo voor de tweede keer in de geschiedenis de wereldtitel. Oranje pakte het eerste goud in Perth in 1991.

“Dit is geweldig”, zei Doudesis bij de NOS. “De wedstrijd was superspannend. Na 32 jaar, it’s coming home”, lachte hij. “Zoals je ziet zijn de verschillen op dit niveau minimaal. Maar Nederland is momenteel het beste team en de terechte wereldkampioen. Dit is echt een fantastisch gevoel. Het is een teamprestatie. Het zijn allemaal vechters.”

Met het bereiken van de finale verzekerde Nederland zich woensdag als eerste ploeg van deelname aan de Spelen van volgend jaar in Parijs.