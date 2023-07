Waterpoloster Van der Sloot: kroon op ons werk gezet

Waterpoloster Sabrina van der Sloot mocht na afloop van de zinderende finale tegen Spanje als aanvoerster de kampioensbeker in ontvangst nemen. Na een vreugdedansje langs al haar ploeggenoten, vierde ze met het team in de Marine Messe in Fukuoka de wereldtitel.

“Ik denk dat ik het nog niet helemaal besef”, zei ze daarna in de catacomben. “Maar ik ben gewoon heel blij voor al die meiden dat we de kroon op ons werk hebben kunnen zetten dit seizoen. We laten zien dat we op de goede weg zijn en ik denk dat we nog beter kunnen. Bij de Spelen in Parijs gaan we ook om goud meedoen.”

Van der Sloot is de routinier in het team. Ze gaat nog zeker door tot de Spelen door, maar laat daarna alle opties open. “Ik had al een keer zilver, dus ik wilde nog echt wel goud. Ik ben ook trots op die jonge meiden. Ze zijn er gewoon ingegaan met heel veel zelfvertrouwen. Ik speel ook niet echt meer voor mezelf, maar voor die jonge meiden. Ik vind het echt supergaaf hoe zij zich ontwikkelen. Dat geeft zoveel energie.”

Ze vond in de finale diverse ploeggenoten van haar Spaanse club CN Sabadell tegenover zich. “Het was spannend. De Spaanse vrouwen hebben veel ervaring, dat zag je ook wel in de wedstrijd. Maar we zijn rustig gebleven, ook toen we achter kwamen. Die strafworpen kunnen natuurlijk alle kanten op. Maar we hebben hiervoor getraind. Je kan missen, maar het viel dit keer onze kant op.”