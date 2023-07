Waterpolosters op jacht naar eerste wereldtitel sinds 1991

De Nederlandse waterpolosters kunnen vrijdag voor het eerst sinds 1991 de wereldtitel veroveren. De ploeg van bondscoach Evangelos Doudesis moet het in de finale opnemen tegen Europees kampioen Spanje.

Oranje haalde woensdag ten koste van Italiƫ voor het eerst sinds 2015 de finale. In Kazan verloren de Nederlandse vrouwen toen in de eindstrijd van de Verenigde Staten, de in de kwartfinales uitgeschakelde titelverdediger bij dit WK.

De vrouwen behaalden ook het zilver in 1986, 1994 en 1998. Vorig jaar in Boedapest was de ploeg van Doudesis te sterk voor Italiƫ in de strijd om het brons.

Met het bereiken van de finale verzekerde Nederland zich woensdag als eerste ploeg van deelname aan de Olympische Spelen van volgend jaar in Parijs.

De bondscoach wond zich er na de halve finale over op dat de wedstrijd van de vrouwen niet live op de televisie te zien was. Dat gebeurt vrijdag wel met de eindstrijd. Het duel tussen Nederland en Spanje begint om 11.00 uur Nederlandse tijd.