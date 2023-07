WK-brons voor zwemster Schouten op 200 meter schoolslag

Zwemster Tes Schouten heeft bij de wereldkampioenschappen langebaan in het Japanse Fukuoka het brons gepakt in de finale op de 200 meter schoolslag. Schouten tikte aan in een tijd van 2.21,63 en moest daarmee alleen de Zuid-Afrikaanse Tatjana Schoenmaker (2.20,80) en de Amerikaanse Kate Douglass (2.21,23) voor zich dulden.

Schouten pakte als tweede Nederlandse ooit een medaille op deze afstand. Wijda Mazereeuw ging haar voor met een zilveren plak in 1975.

Schouten slaagde er eerder dit WK niet in de finale van de 100 meter schoolslag te halen. Ze herstelde zich op de dubbele afstand van deze teleurstelling.