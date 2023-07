Zwemster Steenbergen wint bij WK brons op 100 meter vrije slag

Zwemster Marrit Steenbergen heeft bij de wereldkampioenschappen in het Japanse Fukuoka brons veroverd op de 100 meter vrije slag. In de finale zwom de regerend Europees kampioene een tijd van 52,71.

De 23-jarige Friezin bezorgde Nederland hiermee de eerste medaille op het koningsnummer sinds het brons van Ranomi Kromowidjojo in 2013. Het goud in Fukuoka was voor de Australische Mollie O’Callaghan die in 52,16 aantikte. Siobhan Bernadette Haughey uit Hong Kong pakte met 52,49 zilver.

Steenbergen kwalificeerde zich donderdag met een persoonlijk record van 52,82 als snelste voor de finale. Ze plaatste zich in Fukuoka eerder voor de finale van de 200 meter wisselslag en 200 meter vrij en eindigde daarin respectievelijk als vijfde en zevende.

Steenbergen verscheen na haar geslaagde race met een grote glimlach voor de camera van de NOS. “Het ging zo hard in de eerste 50 meter. Ik wist niet op welke positie ik lag. Ik wist ook niet of ik er nog bij kon komen. Na mijn finish keek ik niet meteen naar het scorebord. Links boven op de tribune zag ik wel mijn teamgenoten juichen. Toen kreeg ik door dat ik een medaille had. Ik wilde hier meedoen en genieten. Maar nu kan ik meedoen met deze meiden. Dat is supergaaf.”