Bronzen Steenbergen naar halve finales 50 meter vrij

Nog geen halve dag na het behalen van haar bronzen medaille op de 100 meter vrij dook Marrit Steenbergen bij de wereldkampioenschappen in Fukuoka alweer in het water voor de series van de sprint. Bij de 23-jarige zwemster uit Friesland was haar succes op het koningsnummer toch nog niet helemaal ingedaald. “Ik vind het nog steeds raar dat ik brons heb gehaald. Het is nog steeds niet helemaal binnengekomen”, zei ze na haar race op de 50 meter vrij.

Na een korte nacht plaatste Steenbergen zich met een tijd van 24,63 als zevende voor de halve finales. “Ik heb denk ik vier uurtjes geslapen, maar ik werd toch wel goed wakker. Ik heb ontzettend veel reacties gekregen na mijn medaille en het hele team leefde mee. Dan sta je toch nog wel even aan. Je hebt niet zoveel zin om te slapen, want alles is leuk. Maar uiteindelijk wist ik ook dat ik in de ochtend weer een wedstrijd had.”

Op de 50 meter vrij is nu het halen van de finale het volgende doel. “En dan zien we wel hoe het gaat. Ik heb denk ik mijn tweede tijd ooit gezwommen. Ik ga nu eerst even bijslapen.”

Naast Steenbergen kwalificeerde Valerie van Roon zich ook voor de halve eindstrijd op de 50 meter vrij. Met een tijd van 24,82 kwalificeerde de zwemster, die in Amsterdam traint bij De Dolfijn, zich als twaalfde. Ze was blij dat ze aan haar WK kon beginnen. “In het begin van de week was ik nog niet helemaal uitgerust. Maar ik kon mijn eigen plan trekken en bleef rustig in mijn hoofd. Ik heb goed naar mijn race toegeleefd. Dit is een van mijn snelste ochtendtijden. In de halve finale kan het nog wel iets harder en dan de finale halen misschien”, zei Van Roon.