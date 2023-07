Korstanje bij WK vijfde op de 100 meter vlinderslag

Zwemmer Nyls Korstanje heeft bij de wereldtitelstrijd in Fukuoka naast een medaille op de 100 meter vlinderslag gegrepen. De 24-jarige Nijmegenaar kwam in de finale tot een tijd van 51,05 en eindigde daarmee als vijfde. Het goud was voor de Fransman Maxime Grousset in een tijd van 50,14.

Korstanje scherpte eerder in de series zijn Nederlands record aan tot 50,78. In de finale tikte hij na de eerste baan als eerste aan, maar kwam in de tweede baan tekort om mee te strijden om de medailles. “Ik kan niet zo hard terugkomen als die andere jongens, dus als ik niet als eerste aantik is er iets mis. Ik heb mij goed aan mijn raceplan gehouden. Het is jammer dat er dan net iets minder uitkomt dan gisteren. Misschien was het vermoeidheid of spanning”, zei de Nijmegenaar nadat hij in de mixed zone winnaar Grousset met een knuffel had gefeliciteerd.

Korstanje had wel genoten van zijn eerste race in een finale op een WK. “Het was heel gaaf om in de finale te staan. Dit is de eerste stap. Ik had ook niet het gevoel dat ik het hier waar moest maken, zo goed ben ik nog niet. Daarvoor moet ik nog wel wat stappen maken, maar dit geeft veel vertrouwen.”