Sprintrace Grote Prijs van België met vertraging van start

De sprintrace van de Grote Prijs van België is zaterdag met een vertraging van ongeveer een half uur van start gegaan. Het uitstel was nodig omdat de regen met bakken uit de lucht viel op het circuit van Spa-Francorchamps. Het slechte weer was dit weekeinde al vaker spelbreker bij de Formule 1-race in België.

Nadat de bui voorbij was kon de wedstrijd alsnog beginnen. De verwachting is dat het ongeveer een uur droog blijft in de omgeving van het circuit. De coureurs gingen bij de formatieronde, verplicht op regenbanden, van start achter de safetycar.

Max Verstappen was eerder op de dag in zijn Red Bull de snelste in de sprint shoot-out, de kwalificatie van het onderdeel sprintrace. De Nederlandse wereldkampioen stond derhalve op poleposition.

De race gaat over 15 ronden, over een afstand van iets meer dan 100 kilometer.