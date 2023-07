Tennisster Rus boekt toernooizege in Hamburg

Tennisster Arantxa Rus heeft haar grootste succes op de WTA Tour geboekt. Dat deed de speelster uit Monster in Hamburg. Rus, als zevende geplaatst in de Noord-Duitse stad, had in de eerste set geen enkele moeite met de 19-jarige Duitse Noma Noha Akugue, maar moest daarna knokken voor de winst: 6-0 7-6 (3).

Rus belandde mede dankzij drie zeges op kleinere toernooien afgelopen week op de 60e plaats op de wereldranglijst. Nooit eerder stond ze zo hoog, terwijl ze na haar winst in Hamburg zelfs zal doorschuiven richting top-40.

In haar partij tegen Noha Akugue leidde ze binnen een kwartier met 4-0. De eerste set nam uiteindelijk nog geen half uur in beslag. De Duitse is de nummer 207 van de wereld en speelde haar eerste finale op de WTA Tour.

Rus (32) begon de tweede set met verlies van haar opslaggame, maar brak in de game erna meteen terug. Bij 5-4 miste ze een wedstrijdpunt op de opslag van Noha Akugue, waarna de set uitliep op een tiebreak. Die won Rus overtuigend (7-3) waarmee het duel na 1 uur en 3 kwartier was beslist.

Rus won de afgelopen weken toernooien in het Spaanse La Bisbal, in Den Haag en half juli in Contrexeville in Frankrijk. Ze was door haar ranking al rechtstreeks toegelaten tot het hoofdtoernooi van de US Open. Rus miste dit seizoen wel de Australian Open en moest in de kwalificaties van Roland Garros en Wimbledon uitkomen.

Kiki Bertens was in 2020 (Sint-Petersburg) de laatste Nederlandse tennisster die een WTA-titel veroverde. Hamburg is een zogenoemd WTA-250-toernooi, een niveau waarop Rus niet eerder een finale speelde.