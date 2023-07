Verstappen start vanaf poleposition in sprintrace GP van België

Max Verstappen begint om 17.05 uur vanaf poleposition aan de sprintrace van de Grote Prijs van België. De regerend wereldkampioen reed zaterdag de beste tijd tijdens de zogenoemde sprint shootout (1.49,056).

Verstappen reed zijn snelste ronde op het moment dat het asfalt van het circuit van Spa-Francorchamps een beetje opgedroogd was. Vanwege overvloedige regenval begon de kwalificatie voor de sprintrace zo’n 35 minuten later.

Oscar Piastri kwam het dichtst in de buurt van de tijd van Verstappen. De Australiër van McLaren was slechts 11 duizendste van een seconde langzamer dan de kopman van Red Bull (1.49,067) Carlos Sainz liet in zijn Ferrari de derde tijd noteren (1.49,081). Sergio Pérez, de ploeggenoot van Verstappen bij Red Bull, stelde met een achtste tijd teleur: 1.49,961.

Verstappen reed vrijdag ook al de snelste tijd in de kwalificatie voor de Grote Prijs van België. Vanwege een gridstraf moet hij zondag echter vanaf de zesde positie starten. Dat biedt voor de Limburger voldoende kansen op succes. Want Spa-Francorchamps is en blijft het favoriete circuit van de Nederlandse coureur van Red Bull. Hij won daar vorig jaar op heroïsche wijze. Verstappen startte als veertiende, maar na twaalf van de 44 ronden lag hij al aan de leiding en reed hij de concurrentie op grote afstand.

Twee jaar geleden kreeg hij de zege in België cadeau, toen de wedstrijdleiding vanwege de zware regenval besloot de race na een paar rondjes achter de safetycar te staken. Verstappen heeft de laatste zeven races in de Formule 1 gewonnen. Hij gaat ruim aan kop in het klassement voor de wereldtitel.