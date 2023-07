Verstappen wint sprintrace Grote Prijs van België

Formule 1-coureur Max Verstappen heeft zaterdag in zijn Red Bull de sprintrace van de Grote Prijs van België gewonnen. De Nederlandse wereldkampioen, eerder op de dag al de snelste in de sprint ‘shoot-out’ (kwalificatie), gaf in de openingsronden na een bandenwissel slechts even zijn leidende positie prijs. Vrij snel nam hij echter weer afstand van de Australiër Oscar Piastri, die in zijn McLaren als tweede eindigde. Pierre Gasly werd derde.

Vanwege zware regenval werd de start van de race met een half uur uitgesteld, waarna de coureurs (verplicht op regenbanden) achter de safetycar aan het werk begonnen. Nadat de wedstrijd werd vrijgegeven met een ‘rollende start’ waren er nog 11 ronden, in plaats van de geplande 15, te gaan.

In de eerste ronden wisselden de coureurs massaal van banden. Verstappen was daarbij niet de eerste en verloor daardoor zijn leidende positie aan de Australiër Oscar Piastri, de coureur van McLaren. Nadat de safetycar opnieuw op de baan was gekomen, nu na een crash van Spanjaard Fernando Alonso, eiste Verstappen de eerste plek met een fraaie inhaalmanoeuvre al snel weer voor zich op.

Het was een bewuste keus om niet als eerste de pitstraat in te gaan, zei Verstappen. “Ik had als eerste naar binnen kunnen gaan, maar het was er enorm druk. Dat wilden we vermijden, we gingen op safe. We verloren er slechts één positie door, dat was niet zo’n probleem. Ik kon dat ook snel herstellen. We hebben de race eigenlijk in grote lijnen gecontroleerd.”

Verstappen reed vrijdag ook al de snelste tijd in de kwalificatie voor de Grote Prijs van België. Vanwege een gridstraf moet hij zondag echter vanaf de zesde positie starten. “Ik moet er morgen een paar voorbij”, zo keek hij alvast vooruit. “Dat brengt altijd wat risico’s met zich mee. Maar ik denk dat ik een goede kans heb om de race goed af te sluiten.”

De Nederlander heeft de laatste zeven hoofdraces in de Formule 1 gewonnen. Hij gaat ruim aan kop in het klassement voor de wereldtitel. Ook de zege in de sprintrace leverde hem extra (8) punten op. Sergio Pérez, de Mexicaanse ploeggenoot van Verstappen en ook zijn eerste achtervolger in de strijd om de wereldtitel, viel zaterdag uit. Er zijn dit weekeinde duizenden Nederlandse fans aanwezig op het circuit van Spa-Francorchamps.