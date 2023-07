Wereldrecord Sjöström, swim-off voor Steenbergen op 50 meter vrij

De Zweedse zwemster Sarah Sjöström heeft bij de wereldkampioenschappen in Fukuoka het wereldrecord op de 50 meter vrij aangescherpt. In de halve eindstrijd tikte ze aan in een tijd van 23,61. Ze had het record al sinds juli 2017 met 23,67 op haar naam staan. Vlak voor haar recordrace pakte ze voor de vijfde keer op rij de wereldtitel op de 50 meter vlinderslag.

Marrit Steenbergen moet een swim-off zwemmen voor de plek in de finale. Ze kwam samen met de Franse Marie Wattel tot een tijd van 24,68. De beste acht kwalificeren zich voor de finale.

Valerie van Roon redde het niet. Met een tijd van 24,78 eindigde ze als veertiende.