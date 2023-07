Wielrenner Evenepoel wint voor derde keer Clásica San Sebastián

Wielrenner Remco Evenepoel heeft voor de derde keer de klassieker Clásica San Sebastián gewonnen. De Belgische kopman van Soudal-Quick Step klopte aan de finish zijn Spaanse medevluchter Pello Bilbao.

De 23-jarige Evenepoel lijkt op tijd in vorm voor de WK die volgende week in Glasgow beginnen. Hij verdedigt daar zijn wereldtitel op de weg en lijkt ook kansrijk in de tijdrit. Bilbao beleeft ondanks zijn tweede plaats een prachtig seizoen. De Bask won een etappe in de Tour de France en eindigde daar als zesde in het algemeen klassement.

Evenepoel ging zo’n 70 kilometer voor de aankomst in de aanval. De Belg creëerde een kopgroep met Bilbao, Aleksandr Vlasov, Romain Bardet, Nathan Van Hooydonck en Alberto Bettiol. Voor Bardet, Van Hooydonck en Bettiol lag het tempo al snel te hoog. Zo’n 8 kilometer voor de finish haakte ook de Rus Vlasov af op de afsluitende beklimming naar de top van de Murgil Tontorra. Vervolgens besliste Evenepoel de race met een machtige sprint

De Belg leek eerder dit seizoen een belangrijke kandidaat voor de eindzege van de Ronde van Italië. Maar na twee ritzeges moest hij de Giro na een positieve coronatest verlaten. De Italiaanse rittenkoers werd daarna gewonnen door de Sloveen Primoz Roglic van Jumbo-Visma. In de Ronde van Zwitserland keerde Evenepoel vorige maand terug in koers, resulterend in een ritzege en de derde plaats in het eindklassement. Na de WK neemt Evenepoel ook deel aan de Vuelta.