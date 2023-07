Wielrenster Vollering excelleert met ritzege op Tourmalet

Wielrenster Demi Vollering heeft met de winst van een loodzware Pyreneeënrit de basis gelegd voor de eindzege van de Tour de France Femmes. De Nederlandse kopvrouw van SD Worx kwam alleen boven op de Tourmalet, waarvan de top in de mist lag. Ze moet het karwei zondag afmaken in een afsluitende tijdrit over 22 kilometer met start en aankomst in Pau.

Vollering verdedigt in de achtste en laatste rit een voorsprong van 1.50 op de Poolse Katarzyna Niewiadoma, die op een achterstand van bijna 2 minuten als tweede eindigde in de zevende etappe. Annemiek van Vleuten, de nummer 3 van de rit, heeft nu een achterstand van 2.28 op haar grote concurrente.

De 26-jarige Vollering beleeft een prachtig seizoen. De Nederlands kampioene won onder meer Strade Bianche en de Ardennenklassiekers Luik-Bastenaken-Luik, Amstel Gold Race en Waalse Pijl. Ondanks twee ritzeges moest ze de eindzege van de Vuelta aan Annemiek van Vleuten laten. Op de beklimming van de Tourmalet liet ze zien dat ze klaar is voor de WK die volgende week in Glasgow beginnen.

Van Vleuten viel aan op de Aspin, de eerste col van de dag. Alleen Vollering en Niewiadoma konden haar volgen. Van Vleuten verrichtte veruit het meeste kopwerk bergop. In de afdaling van de Aspin hadden beide wielrensters uit Nederland zoveel oog voor elkaar dat ze Niewiadoma lieten ontsnappen.

Van Vleuten weigerde het gat met de Poolse te dichten en ook Vollering peinsde er niet over om veel kracht te verspillen. Zo liep Niewiadoma op weg naar de Tourmalet uit naar een voorsprong van een minuut. Van Vleuten en Vollering treuzelden zo lang dat ze gezelschap kregen van zes andere rensters.

Vollering en Van Vleuten bleven pokeren, maar 5 kilometer voor de finish bleek dat de Nederlands kampioene de sterkste was. Ze demarreerde en niemand kon haar volgen. Vollering passeerde de moegestreden Niewiadoma en nam de leiderstrui over van haar Belgische ploeggenote Lotte Kopecky, die nu de vierde plaats van het algemeen klassement bekleedt.