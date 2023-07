Zwemster Steenbergen bij WK naar finale 50 vrij na swim-off

Marrit Steenbergen heeft zich bij de wereldkampioenschappen in Fukuoka alsnog geplaatst voor de finale van de 50 meter vrij. De winnares van de bronzen medaille op de 100 meter vrij moest het in een swim-off opnemen tegen de Française Marie Wattel, die dezelfde tijd had gezwommen als Steenbergen in de halve eindstrijd (24,68). Het duo eindigde als achtste, waarna de uitslag van een swim-off moest bepalen wie naar de finale mocht.

In het rechtstreekse duel was Steenbergen in een tijd van 24,53 net iets sneller dan Wattel (24,62). De 23-jarige Friezin heeft bij dit WK al heel wat starts achter de rug, maar wist zich toch nog op te laden voor een extra wedstrijd. “In het begin vond ik het leuk dat ik nog een keer mocht. Maar na het uitzwemmen, dacht ik wel even: ik wil liever naar mijn bed”, zei Steenbergen. “Ze probeerden ook wel om het wat vroeger in het programma te krijgen, maar dat lukte niet. Het wachten duurde wel lang. Maar het lukte toch om die knop om te zetten.”

De tribunes in de Marine Messe waren al behoorlijk leeggelopen. Maar een Oranje-legioen met de Nederlandse staf en zwemmers was tijdens de race van Steenbergen nog goed te horen. “Dat was super dat ze er waren. Ik haal daar alleen maar energie uit.”

Ze maakt zich zondag op de slotdag op voor haar vierde individuele finale bij dit WK. Ze startte eerder ook in de eindstrijd van de 200 meter wisselslag en de 200 meter vrij. Ze komt in de ochtendsessie met de vrouwen ook nog in actie op de 4×100 meter wisselslag. Ze hoopt op een mooie afsluiting van dit WK. “Ik ga nog één keer knallen.”