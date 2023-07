Amels pakt onbedreigd tiende Nederlandse titel hoogspringen

Douwe Amels heeft onbedreigd zijn tiende Nederlandse titel hoogspringen bij kunnen schrijven op zijn palmares. De Europees kampioen indoor had op de NK in Breda genoeg aan een hoogte van 2,20 meter. Drie pogingen op 2,24 mislukten.

Amels begon aan zijn wedstrijd toen al zijn concurrenten al waren uitgeschakeld. Daan Spanjers behaalde het zilver met een bescheiden hoogte van 2,03, Amels maakte zijn eerste sprong op 2,07. “Ik krijg wel wat mee van wat de anderen doen, maar ben toch vooral bezig met eigen wedstrijd daarna”, zei Amels, die niet helemaal tevreden was over zijn sprongen. “Ik kon mezelf er niet helemaal in kwijt, technisch lukte het net niet. Maar het ging goed genoeg om er vertrouwen uit te putten voor de komende WK in Boedapest.”

Amels stuntte in maart bij de EK indoor door als eerste Nederlander Europees goud te winnen bij het hoogspringen. Hij ging in Istanbul over 2,31 meter.

Liemarvin Bonevacia won voor de zevende keer de nationale titel op de 400 meter. Hij liep in de finale een tijd van 45,62, ruim boven zijn Nederlands record (44,48). Eveline Saalberg kroonde zich tot kampioene op de 400 meter bij de vrouwen. Ze won de finale in 52,20.