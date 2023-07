Beachvolleybalsters Stam en Schoon in Montreal niet naar finale

Beachvolleybalsters Katja Stam en Raïsa Schoon hebben naast een finaleplek gegrepen in het Elite-16-toernooi uit de Pro Tour in Montreal. Het Nederlandse duo verloor de halve finale in Canada in twee sets van het Amerikaanse koppel Betsi Flint en Julia Scoles: 21-18 21-19.

In beide sets verspeelden Stam en Schoon een voorsprong.

Stam en Schoon spelen later zondag de wedstrijd om het brons tegen de Chinese beachvolleybalsters Chen Xue en Xinyi Xia. Het Chinese koppel verloor van de Canadese Melissa Humana-Paredes en Brandie Wilkerson.