Hockeyers sluiten vierlandentoernooi af zonder zege

De Nederlandse hockeyers zijn in een vierlandentoernooi in Spanje als vierde geëindigd. De ploeg van bondscoach Jeroen Delmée verloor in de strijd om de derde plek met 2-1 van India. Eerder had Oranje in het toernooi, dat geldt als laatste voorbereiding op het EK, gelijkgespeeld tegen India (1-1), Engeland (1-1) en Spanje (3-3). Door dat laatste resultaat zag Oranje vrijdag de weg naar de finale in Terrassa gedwarsboomd.

Tegen India keek de ploeg van Delmée na het eerste kwart tegen een achterstand aan. Thierry Brinkman maakte in het tweede kwart gelijk uit een strafcorner, maar India scoorde nogmaals en eindigde zo als derde.

Het EK begint op 18 augustus in Mönchengladbach.