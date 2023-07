Popyrin houdt Wawrinka van eerste ATP-titel sinds 2017

Tennisser Stan Wawrinka is er niet in geslaagd zijn eerste toernooi te winnen sinds 2017. De 38-jarige Zwitser verloor de finale van het toernooi in Umag in Kroatië in drie sets van de Australiër Alexei Popyrin: 6-7 (5) 6-3 6-4.

Wawrinka was in 2014 de nummer 3 van de wereldranglijst en is drievoudig grandslamkampioen. Hij stond voor het eerst sinds 2019 in de finale van een ATP-toernooi. Zijn laatste titel dateert alweer van mei 2017, toen hij het toernooi van Genève won. In het jaar daarvoor won hij de US Open, zijn derde grandslamtitel na eerdere zeges van de Australian Open en Roland Garros. Daarna kende Wawrinka vooral veel blessureleed.

De huidige nummer 72 van de wereldranglijst trof met Popyrin een tegenstander die 90e staat en een keer eerder een ATP-toernooi won. Wawrinka trok de eerste set naar zich toe door in de tiebreak zijn eerste matchpoint te benutten. De Zwitser kwam echter al snel een break achter in de tweede set en Popyrin hield die voorsprong vast.

In de derde set won de 23-jarige Australiër meteen de opslagbeurt van Wawrinka, maar die trok de stand weer gelijk. Op 4-4 brak de Australiër opnieuw de service van Wawrinka en kon daarna zelf serveren voor de wedstrijd. Hij benutte meteen zijn eerste matchpoint.