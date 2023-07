Verstappen ook met afstand de beste in Grote Prijs van België

Formule 1-coureur Max Verstappen heeft zondag ook de Grote Prijs van België gewonnen, zijn achtste zege op rij. Na een geslaagde inhaalrace kreeg hij in zijn Red Bull in de 17e ronde de leiding van de race stevig in handen, om die niet meer weg te geven. Sergio Pérez werd tweede, voor Charles Leclerc.

Na een door het weer moeizaam verlopen sprintrace van zaterdag bleef de regen deze keer vrijwel uit op het circuit van Spa-Francorchamps. Er vielen gedurende de wedstrijd slechts enkele druppels, hetgeen niet van invloed was op het verloop van de wedstrijd.

Hoewel Verstappen vrijdag de snelste was in de kwalificatie startte hij vanwege een gridstraf van de zesde positie. De Monegask Leclerc mocht daardoor in zijn Ferrari van poleposition beginnen, met naast hem de Mexicaan Pérez.

Meteen na de start nam Pérez de eerste positie over van Leclerc, terwijl Verstappen doorschoof naar positie 4. De favoriet hield zich daarna even rustig, om vanaf ronde zes gestaag op te schuiven door achtereenvolgens Lewis Hamilton en Leclerc te passeren.

In de 14e ronde kwam Verstappen voor het eerst op kop, na een pitsstop van Pérez. Aangezien de Nederlander daarna zelf van banden verwisselde, moest hij nog even in de achtervolging. Hij had echter veel meer snelheid dan zijn ploeggenoot en herstelde de hiërarchie al snel.

Verstappen vergrootte vervolgens zijn voorsprong moeiteloos, hoefde verder slechts zijn banden goed te ‘managen’ en fouten te vermijden. Daar slaagde hij probleemloos in. Het verschil met Pérez, die ook in een Red Bull rijdt, was aan de finish ruim 21 seconden.

Zaterdag al won Verstappen de sprintrace, wat hem ook nog eens extra punten voor het klassement om de wereldtitel opleverde. Pérez viel uit in de race, die vanwege de weersomstandigheden slechts elf ronden duurde.

De Australiër Oscar Piastri, in zijn McLaren nog de nummer 2 van de sprintrace, viel zondag in de Grand Prix al in de tweede ronde uit. Hij beschadigde bij de start zijn voorvleugel.

De volgende race is eind augustus op het circuit van Zandvoort. Verstappen liet weten nu eerst even van een korte vakantie te gaan genieten.