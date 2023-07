Verstappen start van plek 6 in Grote Prijs van België

Formule 1-coureur Max Verstappen start zondag om 15.00 uur van de zesde plek in de Grote Prijs van België. De Nederlandse wereldkampioen was weliswaar vrijdag de snelste in de kwalificatie, maar moet vanwege een gridstraf vijf plaatsen inleveren.

Charles Leclerc realiseerde achter Verstappen de tweede tijd in de kwalificatie en start derhalve in zijn Ferrari van poleposition. Sergio Pérez, de ploeggenoot van Verstappen, staat naast hem. De Mexicaan was de nummer 3 van de kwalificatie.

Vrijdag en zaterdag zorgde de regen meerdere keren voor oponthoud bij de wedstrijden in België. De weersverwachting voor zondag is iets gunstiger.

Verstappen won tussen de regen door zaterdag al de sprintrace, Pérez behoorde daar tot de uitvallers.

Verstappen heeft de laatste zeven hoofdraces in de Formule 1 gewonnen. Hij gaat ruim aan kop in het klassement voor de wereldtitel.