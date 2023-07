Vollering kan eindzege Tour de France Femmes nauwelijks ontgaan

Wielrenster Demi Vollering kan haar mooiste zege van een toch al succesvol seizoen boeken. Als de Nederlands kampioene niet volledig instort tijdens de afsluitende tijdrit over ruim 22 kilometer met start en aankomst in Pau, dan schrijft ze de Tour de France Femmes op haar naam.

Vollering won zaterdag met overmacht een zware bergetappe naar de Tourmalet. Ze verdedigt tijdens de tijdrit een voorsprong van 1.50 op de Poolse Katarzyna Niewiadoma. Annemiek van Vleuten staat derde, op een achterstand van 2.28. Zij moet ook achterom kijken, met slechts een voorsprong van 7 seconden op de Belgische Lotte Kopecky.

De 26-jarige Vollering won dit seizoen al Strade Bianche en de Ardennenklassiekers Luik-Bastenaken-Luik, Amstel Gold Race en Waalse Pijl. Ondanks twee ritzeges moest ze de eindzege van de Vuelta aan Annemiek van Vleuten laten. Ze verloor in de voorlaatste rit van de Ronde van Spanje haar leiderstrui nadat de latere winnares Van Vleuten tijdens een sanitaire stop van Vollering ten aanval was getrokken. Volgens Van Vleuten was haar aanval al voor de etappe gepland.