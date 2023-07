Vollering vond balans om Tour de France te kunnen winnen

Demi Vollering kon het kort na de finish nog niet helemaal geloven dat ze net de Tour de France Femmes had gewonnen. De basis voor de zege zat volgens de 26-jarige wielrenster van SD Worx niet alleen in hard werken, maar ook in de goede balans die ze heeft gevonden.

“Natuurlijk heb ik hard gewerkt, maar het is niet alleen hard werken, het is erin geloven”, zei Vollering na de afsluitende tijdrit in Pau waar ze haar leiderstrui met een tweede plaats met succes verdedigde. “Ik weet het niet precies, het is zo veel samen. Je hebt een droom waar je hard voor werkt, maar je moet jezelf ook rustig houden en een goede balans in je leven vinden om het te kunnen doen.”

Dat gevoel en die rust leverden haar haar eerste zege in een grote ronde op. “Dit jaar heb ik me heel het jaar gewoon goed gevoeld en heel stabiel, samen met Anna die mijn trainingsschema’s maakt”, verwees ze naar haar ploegleidster en voormalig wereldkampioene en olympisch kampioene, Anna van der Breggen.