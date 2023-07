Wielrenster Van Vleuten teleurgesteld over eigen prestatie

Annemiek van Vleuten sprak van een grote teleurstelling nadat ze de Tour de France Femmes had afgesloten met de vierde plaats in het eindklassement. Met een tegenvallende tijdrit, waarin ze als veertiende eindigde, viel de titelverdedigster buiten het podium. “Ik was niet goed in de laatste twee dagen”, zei de 40-jarige Van Vleuten bij Eurosport.

“Ik heb ervoor gestreden en alles gegeven en volgens mij geen fouten gemaakt. Ik weet niet wat er gebeurde, ik was duidelijk niet mezelf in de etappe van zaterdag. Dat is een beetje jammer voor je laatste Tour de France.”

Van Vleuten wist deze ochtend al dat het niet zo goed zou gaan in de tijdrit. “Toen ik wakker werd wist ik het al. Gisteravond had ik het gevoel dat ik ’s morgens ziek zou worden, maar ik had geen koorts, dus ik ben er gewoon voor gegaan. Maar zoals ik reed op de Tourmalet weten mensen dat dat niet het niveau is wat ik normaal kan hebben.”

De regerend wereldkampioene was emotioneel nadat ze bij de finish van haar laatste grote ronde, ze won de voorgaande zes, werd opgewacht door haar ploeggenoten van Movistar. Ze sluit haar laatste wielerronde echter teleurgesteld over haar eigen optreden af. “Maar het is geen teleurstelling over de prestatie van de ploeg met de overwinningen van Liane en Emma”, wees ze op de etappezeges van ploeggenoten Liane Lippert en Emma Norsgaard eerder deze week.