Zwemster Steenbergen bij WK achtste op 50 meter vrij

Marrit Steenbergen is er bij de wereldkampioenschappen zwemmen in Fukuoka niet in geslaagd haar tweede medaille te pakken. De winnares van het brons op de 100 meter vrij eindigde op de slotdag van de WK met een tijd van 24,61 als achtste op de sprint (50 meter vrij).

Sarah Sjöström won het goud. De Zweedse scherpte het wereldrecord zaterdag in de halve eindstrijd aan tot 23,61. Ze tikte in de finale aan in 23,62.

Steenbergen komt later met de Nederlandse vrouwen nog in actie op de 4×100 meter wisselslag.