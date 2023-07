Zwemster Steenbergen met vertrouwen op weg naar de Spelen

Marrit Steenbergen heeft bij de wereldkampioenschappen in Fukuoka getoond dat ze kan uitgroeien tot het nieuwe boegbeeld van het Nederlandse zwemmen. De 23-jarige Friezin pakte bij het mondiale toernooi brons op het koningsnummer en had een beslissende rol in haar estafettes. Met een koffer vol vertrouwen keert ze terug naar huis om zich voor te bereiden op de Spelen volgend jaar in Parijs.

“Het was een mooie week. Ik ben nu wel moe. Maar ik heb alles gehaald wat ik wilde halen en alle finales gezwommen. Van tevoren had ik dat gehoopt. Dat het dan ook lukt, geeft wel een boost richting volgend jaar”, zei Steenbergen, die in haar laatste race op de 4×100 meter wisselslag de een na snelste splittijd (51,96) neerzette.

Steenbergen dook maar liefst 21 keer het water in de Marine Messe in. Zaterdag moest ze ook nog een swim-off zwemmen voor de achtste en laatste plaats in de finale van de 50 meter vrij. Ook deze race perste ze er nog even uit. Ze wekte verbazing met zoveel optredens bij dit WK, maar hoewel ze zich zondag wel vermoeid voelde, gedijt ze goed bij zoveel wedstrijden.

“We moeten kijken bij Spelen wat haalbaar is. Dan duurt het programma nog wel een dag langer, dus dat is wel beter te managen. De 50 meter vrij zou minder prioriteit kunnen hebben, maar als ik mij daarop verder ontwikkel, zou ik daarbij ook in het veld mee kunnen doen. We kunnen het allemaal nog een keer uitproberen volgend jaar bij de WK in Doha en dan kijken wat ik kan doen in Parijs”, zei Steenbergen.

Haar coach Patrick Pearson merkte dat er bij andere trainers bewondering is voor de vele starts van zijn pupil. Maar ook de trainer ziet geen redenen om haar programma aan te passen. “Daar krijgt ze ook vertrouwen van dat ze iets bijzonders doet. Ze kan dit aan. Misschien moeten we in de toekomst kijken waar haar beste kansen liggen, maar we gaan daar nu geen knoop over doorhakken.”

Pearson is trots op de grote stappen die Steenbergen ook mentaal heeft gemaakt. In het begin van de WK stelde ze teleur met de zevende tijd op de 200 meter wisselslag, maar ze herstelde zich daarna knap. “Ze was op de dag van die finale de hele dag zenuwachtig, maar heeft daarna de knop omgezet. Ze is met plezier op dat blok gaan staan. Het is daarom in alle opzichten een heel goed WK geweest.”