De Nederlandse zwemsters hebben zich op de slotdag van de wereldkampioenschappen zwemmen in het Japanse Fukuoka als vijfde geplaatst voor de finale van de 4×100 meter wisselslag. Kira Toussaint, Kim Busch, Tes Schouten en Marrit Steenbergen kwamen in de series tot een tijd van 3.57,81. Canada plaatste zich als snelste in 3.55,93.

Maaike de Waard kwam niet in actie op de estafette. Ze is ziek.

Met het oog op de Spelen wilden de vrouwen zich in ieder geval plaatsen voor de finale en een goede tijd neerzetten. Na de WK volgend jaar in Doha wordt een klassement opgemaakt. Er zijn voor Parijs zestien plekken te verdelen. “Vijfde is best wel goed denk ik”, zei Steenbergen. Ook Toussaint was tevreden. “Ik denk dat het goed is dat het nu twee keer op rij lukt. Ik denk dat het laat zien dat we in het Nederlandse zwemmen goed bezig zijn op deze estafette.”

Busch wil in haar laatste race nog alles geven. “We gaan er alles nog uitpersen wat er inzit en dan kijken waar we op uitkomen”, zei Busch. De Nederlandse vrouwen pakten vorig jaar bij de Europese kampioenschappen in Rome de bronzen medaille op dit onderdeel.

Steenbergen komt zondag ook in actie op de finale van de 50 meter vrij.