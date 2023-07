België zonder gepasseerde tophockeyer Boon naar EK

Tom Boon maakt geen deel uit van de Belgische selectie voor het EK hockey van volgende maand in Mönchengladbach. De Nederlandse bondscoach Michel van den Heuvel heeft hem gepasseerd. De 33-jarige aanvaller speelde de afgelopen jaren een grote rol in de successen van zijn landenploeg.

“We weten allemaal wat de beste Tom voor het team kan betekenen”, zei Van den Heuvel. “Hij heeft unieke kwaliteiten op scorend vlak en bij corners. Maar we zitten in een proces waarbij we ook naar de langere termijn kijken, naar de Olympische Spelen en zelfs het WK van 2026 in België. Een aantal spelers, zeker in de voorhoede, zal er dan niet meer bij zijn en daarom brengen we nu jongeren als Nelson Onana en William Ghislain die in dezelfde zone als Tom spelen.”

Van den Heuvel heeft Sébastien Dockier en Tanguy Cosyns ook niet geselecteerd. Zij maakten net als Boon deel uit van de selectie die begin dit jaar zilver pakte op het WK in India.