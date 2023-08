Atletiekbaas verdedigt dopingregels in aanloop naar WK

De baas van de wereldwijde atletiekbond is het niet eens met de kritiek van verschillende atleten op de dopingregels in de sport. De Brit Sebastian Coe zegt dat het voor atleten “echt geen hogere wiskunde is om voor één uur per dag aan te geven waar je zal zijn”, zodat ze buiten wedstrijden om getest kunnen worden.

Vorige maand werd hordeloopster Tobi Amusan voorlopig geschorst omdat zij drie dopingtests in twaalf maanden had gemist. Het is daardoor nog onzeker of de Nigeriaanse houdster van het wereldrecord en regerend wereldkampioene op de 100 meter kan deelnemen aan de WK in Boedapest van later deze maand. Eerder werden al topatleten als Wilson Kipsang en Raven Saunders geschorst vanwege dezelfde overtreding.

Volgens World Athletics-baas Coe leveren de regels juist vertrouwen op in de sport. “De overgrote meerderheid van de atleten die schoon zijn heeft geen probleem met het systeem”, zei de voormalig atleet op een persmoment in aanloop naar de wereldkampioenschappen. “Diegenen die klagen over het systeem, zetten wel elk uur van de dag iets op sociale media. Sorry, maar zo moeilijk is het echt niet.”

In de aanloop naar deze WK zijn al verschillende wereldrecords gebroken. Volgens Coe was dit “de beste start van een atletiekseizoen die hij zich kan herinneren”. De Brit rekent dan ook op een WK dat qua prestaties een van de beste ooit zou kunnen worden.