Deense wielrenner Cort rijdt vanaf komend seizoen voor Uno-X

Magnus Cort rijdt vanaf volgend wielerseizoen voor Uno-X, zo heeft de Noorse wielerploeg bevestigd. De 30-jarige Deen, die overkomt van EF Education-EasyPost, tekende een contract voor drie seizoenen.

De Deen staat bekend als een allrounder, die zowel in de vlakke ritten voor sprinters als in de bergen goed uit de voeten kan. Zo won hij dit jaar nog de tiende rit in de Ronde van Italië, wat zijn totaal aantal ritzeges in grote rondes op negen bracht. Eerder won hij al twee ritten in de Ronde van Frankrijk en zes etappes in de Ronde van Spanje.

Cort maakte in 2014 bij de Australische wielerploeg Orica GreenEDGE (nu Jayco AlUla) zijn debuut in de WorldTour, waarna hij in 2018 voor Astana ging rijden. Twee jaar later verhuisde hij naar EF Education-EasyPost. De Deen, die momenteel 26 overwinningen op zijn naam heeft staan, maakt ook deel uit van de Deense selectie voor de wegrit op de WK wielrennen, die zondag 6 augustus verreden wordt.