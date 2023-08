Longo Borghini meldt zich wegens huidinfectie af voor WK

Elisa Longo Borghini ontbreekt deze maand op de WK wielrennen in het Schotse Glasgow. De Italiaanse kampioene heeft nog te veel last van een huidinfectie aan de bovenkant van haar linkerdijbeen, opgelopen in de Tour de France Femmes.

De 31-jarige Longo Borghini moest vorige week zaterdag voorafgaand aan de zevende etappe de strijd staken. Op dat moment stond ze op de vierde plaats in het algemeen klassement.

Inmiddels is duidelijk dat de renster van Lidl-Trek onvoldoende is hersteld om een rol van betekenis te kunnen spelen op de WK. Ze ligt met koorts op bed en volgt een antibioticakuur.

De wegwedstrijd voor vrouwen is op zondag 13 augustus.