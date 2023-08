Motorcoureur Benavides aan de kant na polsbreuk

De Argentijnse motorcoureur Kevin Benavides kan enige tijd niet in actie komen na een polsoperatie. De tweevoudig winnaar van de Dakar Rally brak een botje en liep schade op aan een van de banden in het gewricht bij een val tijdens een training in de Verenigde Staten. Het is nog onduidelijk hoe lang de 34-jarige coureur van KTM buitenspel staat.

“Dit is een verschrikkelijke tegenslag voor zowel Kevin als het hele team”, zei teammanager Norbert Stadlbauer. “Vooral omdat hij zo hard heeft gewerkt om fit te worden na zijn dijbeenbreuk in februari. Gelukkig lijkt het erop dat de operatie aan zijn pols goed is verlopen en is Kevin al begonnen met zijn revalidatie.”