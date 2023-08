Sprinter Démare na conflict van Groupama-FDJ naar Arkéa-Samsic

Wielrenner Arnaud Démare stapt per direct over van Groupama-FDJ naar Arkéa-Samsic. Het contract van de 31-jarige Fransman bij de WorldTour-ploeg is na een conflict ontbonden, waardoor hij nu al de stap kan maken naar het rood-zwart van zijn nieuwe werkgever.

Démare tekent een verbintenis tot eind 2025 bij Arkéa-Samsic, eveneens uitkomend op het hoogste wielerniveau. Hij werd door Groupama-FDJ eerder dit jaar niet geselecteerd voor de Tour de France en dat leidde tot spanningen. Het resulteerde uiteindelijk in het verscheuren van zijn nog enkele maanden doorlopende contract.

Démare had op dat moment al overeenstemming bereikt met Arkéa-Samsic en sluit nu dus vervroegd aan bij zijn nieuwe werkgever.