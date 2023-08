Wielertalent Christen krijgt vertrouwen van UAE Team Emirates

Wielerploeg UAE Team Emirates heeft het Zwitserse talent Jan Christen overgeheveld vanuit Axeon Bermans. De 19-jarige Christen maakte het eerste deel van het seizoen een uitstekende indruk bij het continentale team, waardoor hij nu al de stap maakt naar het World Tour-niveau.

Christen beschikte reeds over een contract tot 2028 en staat bekend als een alleskunner. Zo werd hij in 2022 wereldkampioen veldrijden bij de junioren en op de weg pakte hij vorig jaar in Portugal de Europese juniorentitel.

De Zwitser is bovendien een getalenteerd baanwielrenner en mountainbiker.