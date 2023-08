Eritreeër Girmay mist WK wielrennen door valpartij

De Eritreeër Biniam Girmay doet zondag niet mee aan de strijd om de wereldtitel wielrennen op de weg. De 23-jarige renner heeft nog te veel last van zijn zware val in de Clásica San Sebastián zaterdag, toen hij met meer dan 60 kilometer per uur onderuitging. Pijn in de heup en verschillende kneuzingen zorgen ervoor dat Girmay “een van zijn hoofddoelen van het seizoen” moet missen.

“Ik had een goed gevoel na de Tour de France en ik ben uiteraard zeer teleurgesteld dat ik af moet zeggen voor het WK”, reageert Girmay via zijn ploeg Intermarché-Circus-Wanty. “Mijn prioriteit is nu de genezing van mijn blessures en dan de voorbereiding van het laatste deel van het seizoen, met nog enkele mooie eendagskoersen als de Grand Prix de Plouay en de Canadese klassiekers.”

Girmay was vooral kansrijk geweest als de wegrace van zondag in Glasgow zou uitlopen op een sprint. In de Ronde van Frankrijk kwam hij niet tot een ritzege.