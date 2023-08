Groenewegen krijgt Giro-etappewinnaar Schmid als teamgenoot

Dylan Groenewegen krijgt bij de Australische wielerploeg Team Jayco AlUla de talentvolle klassementsrenner Mauro Schmid als teamgenoot. De 23-jarige Zwitser komt na dit seizoen over van Soudal – Quick Step en heeft een contract voor drie jaar getekend. Schmid won twee jaar geleden al een rit in de Ronde van Italië en pakte ook al onder meer de eindzege in de Ronde van België.

Teambaas Brent Copeland ziet in Schmid vooral een man voor de klassiekers en de etappekoersen die een week duren. “We zien Mauro als een project voor de lange termijn. We kunnen ook een team om hem heen bouwen. Hij zal zeker worden beschouwd als een van de kopmannen.”

Naast de Brit Simon Yates en de Ier Eddie Dunbar wordt Schmid de derde in de ploeg die voor een goede eindklassering kan gaan. Groenewegen moet voor de sprintzeges zorgen.