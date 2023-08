KNVB: stadionbezoeker moet zich weer welkom en veilig voelen

De KNVB wil dat de bezoeker van een wedstrijd in het betaalde voetbal zich weer welkom en veilig voelt. Gastvrijheid moet de standaard zijn. Wie zich niet gedraagt is in beeld, wordt gepakt, gestraft en is niet meer welkom, staat te lezen in de einddoelen van het door de KNVB en andere instanties (onder meer Openbaar Ministerie, politie en clubs) opgestelde plan ‘Gastvrij en veilig voetbal’ voor komend seizoen.

Vorig seizoen verliep onrustig. Zo ging het onder meer tot meerdere keren mis bij wedstrijden van FC Groningen. In de bekerwedstrijd tussen Feyenoord en Ajax kreeg Ajax-middenvelder Davy Klaassen een voorwerp uit het publiek op zijn hoofd gegooid.

De KNVB kwam gedurende het seizoen met strenger beleid en voert die lijn nu door. De nieuwste wijzigingen kwamen eind juni tijdens de vergadering betaald voetbal al naar buiten. Spelers en trainers moeten zich bewuster zijn van hun voorbeeldfunctie en krijgen sneller geel bij wangedrag. Wedstrijden worden stilgelegd of gestaakt bij het gooien van voorwerpen op het veld, al werden die regels iets versoepeld. Ook bij homofobe uitingen of spreekkoren wordt voortaan ingegrepen.

“Vorig seizoen genoten we van een spannende competitie, maar er was een kleine groep nep-supporters die het verpestte voor de rest. Die groep blijven we aanpakken, maar laat iedereen een voorbeeld nemen aan de overige 99 procent, die het gooien van voorwerpen, afsteken van vuurwerk en vervelende spreekkoren veroordeelt. Dit probleem gaan we samen te lijf. Niet alleen door te straffen, maar juist ook door meer ruimte te bieden aan echte supporters”, zegt Marianne van Leeuwen, directeur betaald voetbal van de KNVB.

Demissionair minister Dilan Yeşilgöz van Justitie en Veiligheid sluit zich bij die woorden aan. “De stadions zijn onze plek voor saamhorigheid en genieten van voetbal. We zullen dat te allen tijde beschermen. Met onze inzet samen, met miljoenen supporters, clubs, gemeenten, politie en het Openbaar Ministerie, kunnen we deze kleine hufterige minderheid gericht weren en aanpakken.”